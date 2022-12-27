Роструд напомнил об оплате за выход на работу в праздничные дни

«Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни [нерабочие праздничные дни — с 1 по 8 января]: работникам, получающим оклад — не менее чем в двойном размере, для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки», — говорится в сообщении.