Роструд напомнил об оплате за выход на работу в праздничные дни
Для работающих в праздничные дни установлены гарантии повышенной оплаты труда, сообщила пресс-служба Роструда в Telegram-канале.
«Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни [нерабочие праздничные дни — с 1 по 8 января]: работникам, получающим оклад — не менее чем в двойном размере, для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по желанию сотрудника ему могут предоставить день отдыха за работу в нерабочий праздничный день. В этом случае работа в праздничный день будет оплачиваться в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Накануне, 26 декабря, Минтруд сообщил, что новогодние каникулы в 2023 г. продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. В пресс-службе ведомства напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 г. с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).