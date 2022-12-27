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Общество

Роструд напомнил об оплате за выход на работу в праздничные дни

Ведомости

Для работающих в праздничные дни установлены гарантии повышенной оплаты труда, сообщила пресс-служба Роструда в Telegram-канале.

«Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни [нерабочие праздничные дни — с 1 по 8 января]: работникам, получающим оклад — не менее чем в двойном размере, для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по желанию сотрудника ему могут предоставить день отдыха за работу в нерабочий праздничный день. В этом случае работа в праздничный день будет оплачиваться в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

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Накануне, 26 декабря, Минтруд сообщил, что новогодние каникулы в 2023 г. продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. В пресс-службе ведомства напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 г. с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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