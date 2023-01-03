Еврокомиссия предложила Китаю бесплатные поставки вакцин от ковида
Еврокомиссия (ЕК) предложила Китаю безвозмездно поставить вакцины от коронавируса, сообщила на пресс-конференции представитель организации Тим Макфи. Об этом пишет «РИА Новости».
«Ввиду ситуации с коронавирусом в Китае еврокомиссар (по здравоохранению Стелла) Кириакидес связалась со своими китайскими коллегами, чтобы предложить солидарность и поддержку ЕС. Это включает в себя, в том числе… передачу в дар вакцин ЕС, адаптированных к штаммам», – отметил он.
По словам его коллеги Даны Спинан, ЕК следит за ситуацией в Китае.
В начале декабря в Китае были ослаблены антиковидные ограничения, после чего в стране была зафиксирована самая мощная вспышка коронавируса с начала пандемии. В частности, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. По данным South China Morning Post, за первые 20 дней декабря в стране, вероятно, могли заразиться COVID-19 248 млн человек (это составляет 17,6% населения). В частности, за этот период подхватить COVID-19 могли около половины населения Пекина и провинции Сычуань.
При этом специалисты отмечают, что это ослабленные штаммы, для которых вероятность летального исхода чрезвычайно низкая.
26 декабря власти КНР объявили об отмене с 8 января 2023 г. карантинных мер для въезжающих в страну.
28 декабря официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил журналистам, что власти держат под контролем эпидемиологическую обстановку с СOVID-19 в стране. Также он отмечал, что сообщения западных СМИ о неудачах борьбы Китая с коронавирусом имеют скрытые политические мотивы.
После отмены части антиковидных мер в Китае ряд стран заявили об ужесточении мер, применяемых к китайским туристам. Как сообщал «Интерфакс», Южная Корея начнет тестировать прибывающих из Макао и Гонконга. Также о необходимости ПЦР-тестирования заявили Италия, Испания, Израиль, остров Тайвань и Япония, уточняет ТАСС. При этом издание со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нина сообщило, что Пекин пообещал принять ответные меры в отношении тех стран, которые ввели ограничения на въезд для китайских граждан под видом борьбы с ковидом.