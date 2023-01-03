Еврокомиссия предложила Китаю бесплатные поставки вакцин от ковида

В начале декабря в Китае были ослаблены антиковидные ограничения, после чего в стране была зафиксирована самая мощная вспышка коронавируса с начала пандемии. В частности, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. По данным South China Morning Post, за первые 20 дней декабря в стране, вероятно, могли заразиться COVID-19 248 млн человек (это составляет 17,6% населения). В частности, за этот период подхватить COVID-19 могли около половины населения Пекина и провинции Сычуань.