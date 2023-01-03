Газета
Общество

Путин поговорил по телефону с загадавшей увидеть северное сияние девочкой из Курганской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пообщался с 8-летней Агатой Былковой из Курганской области, ранее глава государства исполнил ее желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — рассказал представитель Кремля.

До этого, 27 декабря, Путин поговорил по телефону с девочкой Александрой Титаренко из Запорожской области, которой ранее пообещал подарить поездку в Великий Устюг и в Крым. Российский лидер уже исполнил мечту девочки побывать в Великом Устюге. В пресс-службе Кремля рассказали, что 8-летняя Саша осмотрела город и встретилась с Дедом Морозом.

22 декабря Путин в пятый раз поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний». Во время мероприятия он снял с новогодней елки три картонных шара с загаданными желаниями. Третьим ребенком, чью мечту исполнил глава государства, оказался Даниил Шмелев. Он загадал побывать в Военной академии Генштаба ВС РФ.

В 2021 г. российский президент подарил 13-летней Тане Троценко билет в Мариинский театр на «Лебединое озеро», а 14-летнему Марку Кобленеву — гитару. Третий ребенок, пятилетний Осор Аюшеев, смог попробовать себя в роли пожарного.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных