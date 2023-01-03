Путин поговорил по телефону с загадавшей увидеть северное сияние девочкой из Курганской области

До этого, 27 декабря, Путин поговорил по телефону с девочкой Александрой Титаренко из Запорожской области, которой ранее пообещал подарить поездку в Великий Устюг и в Крым. Российский лидер уже исполнил мечту девочки побывать в Великом Устюге. В пресс-службе Кремля рассказали, что 8-летняя Саша осмотрела город и встретилась с Дедом Морозом.