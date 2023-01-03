Путин поговорил по телефону с загадавшей увидеть северное сияние девочкой из Курганской области
Президент РФ Владимир Путин пообщался с 8-летней Агатой Былковой из Курганской области, ранее глава государства исполнил ее желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — рассказал представитель Кремля.
До этого, 27 декабря, Путин поговорил по телефону с девочкой Александрой Титаренко из Запорожской области, которой ранее пообещал подарить поездку в Великий Устюг и в Крым. Российский лидер уже исполнил мечту девочки побывать в Великом Устюге. В пресс-службе Кремля рассказали, что 8-летняя Саша осмотрела город и встретилась с Дедом Морозом.
22 декабря Путин в пятый раз поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний». Во время мероприятия он снял с новогодней елки три картонных шара с загаданными желаниями. Третьим ребенком, чью мечту исполнил глава государства, оказался Даниил Шмелев. Он загадал побывать в Военной академии Генштаба ВС РФ.
В 2021 г. российский президент подарил 13-летней Тане Троценко билет в Мариинский театр на «Лебединое озеро», а 14-летнему Марку Кобленеву — гитару. Третий ребенок, пятилетний Осор Аюшеев, смог попробовать себя в роли пожарного.