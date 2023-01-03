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«Интерфакс»: в Запорожской области начали выдавать пропуска для проезда через блокпосты

Ведомости

В Запорожской области комендатуры начали выдавать пропуска на автомобили, необходимые для пересечения блокпостов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона.

«По информации военной комендатуры Запорожской области, началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории области... В дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска будут обязательными», – цитирует издание сообщение администрации.

Для получения пропуска жители должны обратиться в комендатуру одного из городов – Мелитополя, Бердянска, Токмака или Васильевки – предоставить удостоверение личности и документы на автомобиль. Служебные машины будут оформляться также через комендатуру организациями.

«В настоящее время все передвижения по области через блокпосты производятся установленным ранее порядком», – добавили в администрации региона.

19 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях.

26 мая 2022 г. губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» в ходе прямого эфира рассказал, что местные власти введут запрет на въезд в село Журавлевка, поскольку выставленный блокпост не позволил избежать инцидентов. По его словам, жители приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка зачастую рискуют собственной жизнью из-за работ на приусадебных участках и ухода за домашними животными.

В середине сентября прошлого года в пресс-службе Росгвардии сообщали, что военнослужащие ведомства в Запорожской и Херсонской областях задержали свыше 130 человек, сотрудничавших с украинскими военными и спецслужбами. Кроме того, было найдено десять тайников с оружием, среди которого оказались 33 гранатомета, 2-мм миномет, два крупнокалиберных пулемета, полсотни гранат, более 16 000 патронов к стрелковому оружию, а также множество мин и ракетных боеприпасов. Также в схронах нашли 4,5 кг наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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