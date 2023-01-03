«Интерфакс»: в Запорожской области начали выдавать пропуска для проезда через блокпосты
В Запорожской области комендатуры начали выдавать пропуска на автомобили, необходимые для пересечения блокпостов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона.
«По информации военной комендатуры Запорожской области, началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории области... В дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска будут обязательными», – цитирует издание сообщение администрации.
Для получения пропуска жители должны обратиться в комендатуру одного из городов – Мелитополя, Бердянска, Токмака или Васильевки – предоставить удостоверение личности и документы на автомобиль. Служебные машины будут оформляться также через комендатуру организациями.
«В настоящее время все передвижения по области через блокпосты производятся установленным ранее порядком», – добавили в администрации региона.
19 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях.
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