Миронов вновь предложил перенести часть новогодних выходных дней на май

Новогодние праздники в России продлятся с 1 по 8 января. В Минтруде отметили, что 31 декабря выпало на субботу, поэтому число выходных составит девять дней. Следующие нерабочие дни россиян ожидают в феврале — в День защитника Отечества выходными будут 23-26 февраля. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.