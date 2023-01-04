Газета
Общество

Миронов вновь предложил перенести часть новогодних выходных дней на май

Ведомости

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май. Об этом сообщается на сайте партии.

«Новогодние праздники в нашей стране отмечены продолжительным периодом нерабочих дней. Из-за этого не работают образовательные учреждения, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства. Становится затруднительным получить необходимые государственные и муниципальные услуги или обратиться за медицинской помощью», – говорится в письме.

По словам Миронова, большинство россиян во время новогодних праздников не могут провести время с пользой для своей семьи, из-за чего растут случаи злоупотребления алкоголем. Каждый год в России фиксируется запрос на перенос новогодних выходных на майские праздники, утверждает депутат.

«Считаю целесообразным предложить правительству РФ рассмотреть возможность сокращения количества нерабочих дней в январе, увеличив их число в период с 1 по 9 мая. В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об оценке социально-экономических последствий переноса новогодних праздничных дней на майские праздники», – сообщил Миронов.

Ранее по теме: В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

В своем Telegram-канале парламентарий также опубликовал опрос по поводу своей инициативы. На вопрос «поддерживаете ли вы перенос «новогодних» дней на майские?» голоса разделись почти поровну.

Ранее увеличить число выходных в майские праздники Миронов предлагал в апреле 2021 г. «Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздниками», — сказал он. Политик пояснил, что «зимой делать людям нечего», а в мае «все на даче будут».

При этом 7 января обязательно нужно оставить выходным днем, подчеркнул Миронов. По его мнению, чтобы отдохнуть, хватит первой недели года. Тогда в Минтруде сообщили, что предложения продлить майские праздники находятся на рассмотрении.

Новогодние праздники в России продлятся с 1 по 8 января. В Минтруде отметили, что 31 декабря выпало на субботу, поэтому число выходных составит девять дней. Следующие нерабочие дни россиян ожидают в феврале — в День защитника Отечества выходными будут 23-26 февраля. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных