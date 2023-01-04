Миронов вновь предложил перенести часть новогодних выходных дней на май
Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май. Об этом сообщается на сайте партии.
«Новогодние праздники в нашей стране отмечены продолжительным периодом нерабочих дней. Из-за этого не работают образовательные учреждения, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства. Становится затруднительным получить необходимые государственные и муниципальные услуги или обратиться за медицинской помощью», – говорится в письме.
По словам Миронова, большинство россиян во время новогодних праздников не могут провести время с пользой для своей семьи, из-за чего растут случаи злоупотребления алкоголем. Каждый год в России фиксируется запрос на перенос новогодних выходных на майские праздники, утверждает депутат.
«Считаю целесообразным предложить правительству РФ рассмотреть возможность сокращения количества нерабочих дней в январе, увеличив их число в период с 1 по 9 мая. В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об оценке социально-экономических последствий переноса новогодних праздничных дней на майские праздники», – сообщил Миронов.
В своем Telegram-канале парламентарий также опубликовал опрос по поводу своей инициативы. На вопрос «поддерживаете ли вы перенос «новогодних» дней на майские?» голоса разделись почти поровну.
Ранее увеличить число выходных в майские праздники Миронов предлагал в апреле 2021 г. «Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздниками», — сказал он. Политик пояснил, что «зимой делать людям нечего», а в мае «все на даче будут».
При этом 7 января обязательно нужно оставить выходным днем, подчеркнул Миронов. По его мнению, чтобы отдохнуть, хватит первой недели года. Тогда в Минтруде сообщили, что предложения продлить майские праздники находятся на рассмотрении.
Новогодние праздники в России продлятся с 1 по 8 января. В Минтруде отметили, что 31 декабря выпало на субботу, поэтому число выходных составит девять дней. Следующие нерабочие дни россиян ожидают в феврале — в День защитника Отечества выходными будут 23-26 февраля. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.