В Днепре демонтировали памятник Ломоносову
В Днепре демонтировали памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Скульптуру Ломоносова уже сняли с постамента с помощью специальной техники. Памятник отвезут на территорию одного из коммунальных предприятий.
В конце декабря в городе демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. Помимо этого в Одессе начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Обсуждение переноса памятника началось летом 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине.
В мае и июне в разных частях Украины также сносили памятники, связанные с Россией. В июне памятник советскому солдату снесли в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области Украины. Месяцем ранее киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передали в музей тоталитаризма.