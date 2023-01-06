В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

В мае и июне в разных частях Украины также сносили памятники, связанные с Россией. В июне памятник советскому солдату снесли в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области Украины. Месяцем ранее киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передали в музей тоталитаризма.