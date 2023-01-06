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В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

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В Днепре демонтировали памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Скульптуру Ломоносова уже сняли с постамента с помощью специальной техники. Памятник отвезут на территорию одного из коммунальных предприятий.

В конце декабря в городе демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. Помимо этого в Одессе начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Обсуждение переноса памятника началось летом 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине. 

В мае и июне в разных частях Украины также сносили памятники, связанные с Россией. В июне памятник советскому солдату снесли в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области Украины. Месяцем ранее киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передали в музей тоталитаризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных