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В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

Ведомости

В Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову, передает днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины. На опубликованных кадрах видно, что монументы убирают с постаментов помощью подъемного крана.

Памятник Горькому был установлен в центре Днепропетровска в 1977 г., памятник Чкалову — в 1981 г. на территории парка, который ранее носил имя летчика.

В начале декабря «РИА Новости» со ссылкой на депутата Верховной рады Ларису Белозир сообщило, что в городе Тульчин Винницкой области Украины были демонтированы памятники Пушкину и Суворову. 30 ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и Суворову.

В мае и июне в разных частях Украины также сносили памятники, связанные с Россией. В июне памятник советскому солдату снесли в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области Украины. Месяцем ранее киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передали в музей тоталитаризма.

В конце апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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