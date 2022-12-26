В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову
В Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову, передает днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины. На опубликованных кадрах видно, что монументы убирают с постаментов помощью подъемного крана.
Памятник Горькому был установлен в центре Днепропетровска в 1977 г., памятник Чкалову — в 1981 г. на территории парка, который ранее носил имя летчика.
В начале декабря «РИА Новости» со ссылкой на депутата Верховной рады Ларису Белозир сообщило, что в городе Тульчин Винницкой области Украины были демонтированы памятники Пушкину и Суворову. 30 ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и Суворову.
В мае и июне в разных частях Украины также сносили памятники, связанные с Россией. В июне памятник советскому солдату снесли в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области Украины. Месяцем ранее киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передали в музей тоталитаризма.
В конце апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».