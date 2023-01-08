Azur Air: въезд в Таиланд возможен со справкой о вакцинации или ПЦР-тестом

По информации перевозчика, вылететь в Таиланд можно при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении. Въезд в страну также будет разрешен после прохождения ПЦР-теста по прибытии, говорится в сообщении. Такие правила начнут действовать с понедельника, 9 января, и будут распространяться только на пассажиров старше 18 лет.