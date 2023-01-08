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Azur Air: въезд в Таиланд возможен со справкой о вакцинации или ПЦР-тестом

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Посетить Таиланд туристы могут при предъявлении до вылета сертификата о вакцинации от коронавируса или прохождении ПЦР-теста, сообщила в своем Telegram-канале авиакомпания Azur Air. Ранее перевозчик заявил, что в страну будут пускать только привитых или переболевших туристов.

По информации перевозчика, вылететь в Таиланд можно при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении. Въезд в страну также будет разрешен после прохождения ПЦР-теста по прибытии, говорится в сообщении. Такие правила начнут действовать с понедельника, 9 января, и будут распространяться только на пассажиров старше 18 лет.

«При регистрации на рейс необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. В этом случае проходить ПЦР-тест по прилете не нужно. Если пассажир не сможет предъявить указанные документы, ему необходимо будет пройти ПЦР-тест по прибытии», — уточнили в компании.

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Накануне Azur Air сообщала, что пассажирам необходимо предъявить справку о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ или минздравом Таиланда, или документ о выздоровлении. В перечень одобренных вакцин в том числе входят российские вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт», завершить вакцинацию пассажиры должны не менее чем за две недели до вылета, добавил перевозчик.

Таиланд с 1 июня 2022 г. отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. Сообщалось, что привитым туристам требуются для въезда прививочный сертификат и медицинская страховка, покрывающая расходы на $10 000. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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