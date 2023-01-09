Жители России подали более 1 млн заявлений на единое пособие через «Госуслуги»
Формой подачи заявления на единое пособие на «Госуслугах» воспользовались уже более 1 млн раз, сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.
«Более 1 млн заявлений на единое пособие на детей подали на «Госуслугах», – говорится в сообщении.
Форму открыли 28 декабря, а Соцфонд начал их рассматривать 3 января, напомнили в ведомстве. Соцфонд при этом 6 января сообщал, что уже одобрил 80 000 заявлений.
Единое пособие было введено в стране с 1 января. Выплата объединит пять действовавших ранее мер соцподдержки нуждающихся семей. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.
Ранее отмечалось, что размер единого пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения.
Планы ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми в конце сентября 2022 г. анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда же министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на эти цели выделят 1,7 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов.