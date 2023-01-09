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Общество

Жители России подали более 1 млн заявлений на единое пособие через «Госуслуги»

Ведомости

Формой подачи заявления на единое пособие на «Госуслугах» воспользовались уже более 1 млн раз, сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

«Более 1 млн заявлений на единое пособие на детей подали на «Госуслугах», – говорится в сообщении.

Форму открыли 28 декабря, а Соцфонд начал их рассматривать 3 января, напомнили в ведомстве. Соцфонд при этом 6 января сообщал, что уже одобрил 80 000 заявлений.

Единое пособие было введено в стране с 1 января. Выплата объединит пять действовавших ранее мер соцподдержки нуждающихся семей. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Ранее отмечалось, что размер единого пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения.

Планы ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми в конце сентября 2022 г. анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда же министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на эти цели выделят 1,7 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов.

Ранее по теме: Мишустин уточнил правила назначения пособия на детей мобилизованных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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