Михалков рассказал о состоянии своего здоровья

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. По словам представителя Михалкова, его положили в больницу с гриппом. Сегодня, 10 января, Telegram-канал Mash опубликовал пост, в котором утверждалось об ухудшении состояния режиссера. В частности, по информации Mash, у Михалкова «возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем». Накануне «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы сообщили, что режиссер остается в отделении реанимации.