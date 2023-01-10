Михалков рассказал о состоянии своего здоровья
Госпитализированный в начале января с гриппом режиссер Никита Михалков остается в больнице, где получает все необходимое лечение. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Бесогон».
«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — сказано в сообщении за подписью режиссера.
«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», — также сказано в сообщении.
О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. По словам представителя Михалкова, его положили в больницу с гриппом. Сегодня, 10 января, Telegram-канал Mash опубликовал пост, в котором утверждалось об ухудшении состояния режиссера. В частности, по информации Mash, у Михалкова «возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем». Накануне «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы сообщили, что режиссер остается в отделении реанимации.
Михалков родился в 1945 г., за свою карьеру получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем» в 1995 г., номинацию на «Оскара» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Урга — территория любви», а также еще одну номинацию на «Оскар» за фильм «12».