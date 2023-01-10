На «Госуслугах» запустили функцию регистрации ребенка по месту жительства
Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно через «Госуслуги», этим сервисом воспользовались уже более 6000 семей, сообщили в Минцифры России.
Там напомнили, что ранее для оформления прописки ребенка необходимо было посещать МФЦ, МВД или паспортный стол, теперь готовое электронное свидетельство придет в личный кабинет, и его можно просто распечатать. Бумажный вариант также доступен – его можно получить в МВД.
«Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление», – подчеркнули в Минцифры.
Для получения услуги необходимы паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка (или реквизиты актовой записи). Заявление рассматривается в течение шести рабочих дней.