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Общество

На «Госуслугах» запустили функцию регистрации ребенка по месту жительства

Ведомости

Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно через «Госуслуги», этим сервисом воспользовались уже более 6000 семей, сообщили в Минцифры России.

Там напомнили, что ранее для оформления прописки ребенка необходимо было посещать МФЦ, МВД или паспортный стол, теперь готовое электронное свидетельство придет в личный кабинет, и его можно просто распечатать. Бумажный вариант также доступен – его можно получить в МВД.

«Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление», – подчеркнули в Минцифры.

Для получения услуги необходимы паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка (или реквизиты актовой записи). Заявление рассматривается в течение шести рабочих дней.

Вчера, 10 января, Минцифры сообщило, что через «Госуслуги» подали уже более 1 млн заявлений на единое пособие. Также там теперь можно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных