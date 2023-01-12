Кириенко назвал сумму президентских грантов на проекты НКО в Донбассе

Летом 2022 г. председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова сообщила, что ОП формирует базу данных российских НКО, которые уже помогают или готовы помогать НКО в Донбассе. Согласно законодательству ДНР и ЛНР, на их территориях нет НКО, там возможно создание лишь общественных объединений. «Ведомостям» она пояснила, что создание базы поможет оказать поддержку «по всем направлениям экспертной деятельности НКО»: как в наращивании профессионализма, так и в проектной деятельности.