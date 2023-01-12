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Общество

Кириенко назвал сумму президентских грантов на проекты НКО в Донбассе

Ведомости

В этому году президентские гранты на почти 500 млн руб. будут выделены на проекты некоммерческих организаций (НКО) в Донбассе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

«У нас почти полмиллиарда рублей выделяется на проекты, которые полностью реализуются непосредственно на территории новых регионов: Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области», — сказал он по итогам заседания координационного совета по распределению президентских грантов.

Кириенко подчеркнул, что важнейшими являются проекты помощи раненым, детям и людям в трудной ситуации, военнослужащим.

Летом 2022 г. председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова сообщила, что ОП формирует базу данных российских НКО, которые уже помогают или готовы помогать НКО в Донбассе. Согласно законодательству ДНР и ЛНР, на их территориях нет НКО, там возможно создание лишь общественных объединений. «Ведомостям» она пояснила, что создание базы поможет оказать поддержку «по всем направлениям экспертной деятельности НКО»: как в наращивании профессионализма, так и в проектной деятельности.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

1 декабря Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных