Кириенко назвал сумму президентских грантов на проекты НКО в Донбассе
В этому году президентские гранты на почти 500 млн руб. будут выделены на проекты некоммерческих организаций (НКО) в Донбассе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пишет ТАСС.
«У нас почти полмиллиарда рублей выделяется на проекты, которые полностью реализуются непосредственно на территории новых регионов: Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области», — сказал он по итогам заседания координационного совета по распределению президентских грантов.
Кириенко подчеркнул, что важнейшими являются проекты помощи раненым, детям и людям в трудной ситуации, военнослужащим.
Летом 2022 г. председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова сообщила, что ОП формирует базу данных российских НКО, которые уже помогают или готовы помогать НКО в Донбассе. Согласно законодательству ДНР и ЛНР, на их территориях нет НКО, там возможно создание лишь общественных объединений. «Ведомостям» она пояснила, что создание базы поможет оказать поддержку «по всем направлениям экспертной деятельности НКО»: как в наращивании профессионализма, так и в проектной деятельности.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
1 декабря Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.