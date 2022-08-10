Общественная палата создает реестр работающих в Донбассе НКО

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова считает, что появление и развитие НКО в Донбассе – это закономерный процесс. «Люди самоорганизуются, и неизбежным образом появляются НКО и неформальные общественные объединения», – сказала она «Ведомостям». По ее мнению, перспектив для развития некоммерческого сектора в Донбассе будет предостаточно, но многое будет зависеть от уровня господдержки и от настроений населения.