Общественная палата создает реестр работающих в Донбассе НКО

Общественная палата создает реестр работающих в Донбассе НКОВ ДНР и ЛНР таких организаций не существует
Общественная палата РФ (ОП) формирует базу данных российских некоммерческих организаций (НКО), которые уже помогают или готовы помогать НКО в Донбассе. Об этом сообщила председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова на семинаре для общественных объединений ЛНР и ДНР. Согласно законодательству ДНР и ЛНР на их территориях нет НКО, там возможно создание лишь общественных объединений.
«Российские НКО хотят делиться своим опытом с общественными объединениями и инициативными группами, работающими в Донбассе», – сказала Тополева-Солдунова. Сотрудничество российских НКО и общественных объединений Донбасса, по ее словам, будет заключаться в обмене опытом и проведении консультаций. «Ведомостям» она пояснила, что создание базы поможет оказать поддержку «по всем направлениям экспертной деятельности НКО»: как в наращивании профессионализма, так и в проектной деятельности.
Сейчас в базу уже внесено 78 российских организаций, в том числе НКО из сферы социального обслуживания, соцподдержки и защиты граждан, рассказала Тополева-Солдунова. Больше всего заявок поступило из Санкт-Петербурга, Самарской и Ростовской областей – последняя граничит с Донбассом и первой принимала беженцев.
На круглом столе в ОП 15 июля Тополева-Солдунова говорила, что необходимо приступить к созданию ресурсных центров для поддержки инициатив в ДНР и ЛНР. Такой центр был открыт в июне в Луганской области: «Дом НКО» создали российский благотворительный фонд «Гольфстрим» и Союз женщин Донбасса. Президент фонда «Гольфстрим» Марина Зубова предложила НКО, которые хотят сотрудничать с организациями из республик, делать это через фонд и «Дом НКО».
Член ОП ХМАО Владимир Меркушев сообщил, что в Макеевке (ДНР) строится еще один ресурсный центр, и пообещал, что его проекты смогут получить финансирование из бюджета ХМАО. Тополева-Солдунова призвала организации также действовать через общественные палаты ДНР и ЛНР.
Российским НКО, которые хотят помочь в Донбассе, готов оказать поддержку и Фонд президентских грантов (ФПГ), объявив для таких проектов специальный конкурс. До 15 августа НКО могут подать заявку на получение гранта на реализацию благотворительных, образовательных, социальных, просветительских и экологических проектов в Донбассе.
Также ФПГ готов поддержать проекты по оказанию помощи беженцам. НКО из Донбасса могут быть заявлены в проектах как партнеры российских организаций, но с 2023 г. смогут напрямую подавать заявки, говорил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в июне 2022 г.
Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова считает, что появление и развитие НКО в Донбассе – это закономерный процесс. «Люди самоорганизуются, и неизбежным образом появляются НКО и неформальные общественные объединения», – сказала она «Ведомостям». По ее мнению, перспектив для развития некоммерческого сектора в Донбассе будет предостаточно, но многое будет зависеть от уровня господдержки и от настроений населения.
По мнению Мерсияновой, в первую очередь в ДНР и ЛНР будут создаваться НКО для снижения социальной напряженности: «О временных сроках я бы не говорила, но ростки низовой гражданской самоорганизации при образовательной и методической поддержке <...> приведут к ускоренному развитию НКО».