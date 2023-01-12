Роскомнадзор сообщил о блокировке почти 12 000 мошеннических сайтов в 2022 году

Осенью 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что финансовые мошенники восстановили свою активность в июле – сентябре после затишья в первые месяцы спецоперации. Всего за III квартал мошенники похитили у клиентов банков почти 4 млрд руб., что на 39,5% больше показателя II квартала. При этом количество краж также увеличилось на 8,8% относительно апреля – июня до 229 757 инцидентов.