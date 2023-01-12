Роскомнадзор сообщил о блокировке почти 12 000 мошеннических сайтов в 2022 году
В 2022 г. было удалено или заблокировано 11 900 мошеннических сайтов, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что подобные платформы создаются в основном с целью кражи денежных средств или персональных данных пользователей. В большинстве случаев мошенники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов, добавили в Роскомнадзоре.
«Доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда», — говорится в сообщении ведомства.
Осенью 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что финансовые мошенники восстановили свою активность в июле – сентябре после затишья в первые месяцы спецоперации. Всего за III квартал мошенники похитили у клиентов банков почти 4 млрд руб., что на 39,5% больше показателя II квартала. При этом количество краж также увеличилось на 8,8% относительно апреля – июня до 229 757 инцидентов.
По итогам 2021 г. и с начала 2022 г. доля социальной инженерии как основного способа хищений снижалась. Но в июле – сентябре доля хищений этим способом резко выросла до 54,1%, тогда как кварталом ранее показатель был на уровне 44,8%. ЦБ связывал это с увеличением количества киберпреступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов.