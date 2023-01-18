Минпросвещения предложило отложить запрет иностранцам усыновлять детей

Вместе с тем он отметил, что сейчас у России заключено четыре международных договора по усыновлению с Испанией, Францией и Италией (они ратифицированы), а также с Израилем (соглашение не ратифицировано федеральным законом). Принятие же нового закона и денонсация этих четырех договоров может привести к тому, что Россия потеряет возможность сопровождать уже усыновленных детей за рубежом.