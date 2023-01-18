Минпросвещения предложило отложить запрет иностранцам усыновлять детей
Минпросвещения предложило отложить законопроект, который вводит запрет на усыновление российских детей гражданами из «недружественных стран». Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель главы ведомства Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
«Как официальный представитель правительства я прошу все-таки чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальной позиции правительства, чтобы консолидированно принять соответствующее решение», — сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Корнеева, Минпросвещения было назначено ответственным ведомством за подготовку отзыва на законодательную инициативу. «Идея, заложенная в законопроекте, безусловно, министерством поддерживается. Это иначе быть не могло, потому что министерство планомерно выступает за приоритет усыновления гражданами РФ», — подчеркнул Корнеев.
Вместе с тем он отметил, что сейчас у России заключено четыре международных договора по усыновлению с Испанией, Францией и Италией (они ратифицированы), а также с Израилем (соглашение не ратифицировано федеральным законом). Принятие же нового закона и денонсация этих четырех договоров может привести к тому, что Россия потеряет возможность сопровождать уже усыновленных детей за рубежом.
Законопроект о запрете гражданам «недружественных» стран усыновлять детей из России внесли в Госдуму в августе 2022 г. Его авторами стали депутаты от всех партий, кроме «Единой России». В пояснительной записке авторы говорят о том, что в 2021 г. у иностранных усыновителей находилось 17 498, а у россиян – 455 866 детей-сирот. Авторы документа сочли, что усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам» страны.
При этом в пояснительной записке сказано, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление иностранным гражданам. Законопроект еще не прошел первое чтение, дата по нему пока не определена.
Правительство утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, ее граждан или юрлиц в мае 2021 г. В список вошли только США и Чехия. В марте 2022 г. перечень на фоне начала СВО на Украине впервые был расширен, сейчас в нем 49 государств.