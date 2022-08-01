Депутаты хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот из России

В документе уточняется, что по состоянию на начало 2021 г., по данным Федерального статистического наблюдения «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на воспитании в семьях иностранцев находится 17 498 детей-сирот, в российских – 455 866 детей-сирот. В 2021 г. российские граждане взяли под безвозмездную опеку 20 947 детей-сирот, из них 455 – дети-инвалиды, под возмездную опеку –12 629 детей-сирот, из них 470 инвалидов, усыновлено 2606 детей-сирот (71 ребенок-инвалид). Авторы отмечают, что доля усыновления иностранцами российских детей сокращается ежегодно: в 2021 г. ими усыновлено 69 детей-сирот (семеро детей-инвалидов), в 2020 г. – 38 детей-сирот (из них детей-инвалидов – трое). В 2010 г., до принятия закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», иностранные граждане усыновили 3355 детей-сирот, из них 148 детей-инвалидов.