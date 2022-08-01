Депутаты хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот из России
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправки к Семейному кодексу, которые запретят иностранным гражданам из недружественных стран усыновлять российских детей-сирот. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), зампред Борис Чернышов (ЛДПР), первый зампред комитета по культуре Дмитрий Певцов («Новые люди»), председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»).
В документе уточняется, что по состоянию на начало 2021 г., по данным Федерального статистического наблюдения «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на воспитании в семьях иностранцев находится 17 498 детей-сирот, в российских – 455 866 детей-сирот. В 2021 г. российские граждане взяли под безвозмездную опеку 20 947 детей-сирот, из них 455 – дети-инвалиды, под возмездную опеку –12 629 детей-сирот, из них 470 инвалидов, усыновлено 2606 детей-сирот (71 ребенок-инвалид). Авторы отмечают, что доля усыновления иностранцами российских детей сокращается ежегодно: в 2021 г. ими усыновлено 69 детей-сирот (семеро детей-инвалидов), в 2020 г. – 38 детей-сирот (из них детей-инвалидов – трое). В 2010 г., до принятия закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», иностранные граждане усыновили 3355 детей-сирот, из них 148 детей-инвалидов.
«Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой», – говорится в документе.
По мнению авторов законопроекта, передача детей-сирот на усыновление семьям из недружественных стран не отвечает «национальным интересам страны», поскольку «многие годы коллективный Запад подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».
В пояснительной записке сказано, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление иностранным гражданам.