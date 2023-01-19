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Актера Ивана Краско выписали из больницы после инсульта

Ведомости

Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы в Санкт-Петербурге после госпитализации с инсультом. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов.

О том, что Краско был госпитализирован с подозрением на инсульт, который впоследствии подтвердился, стало известно 10 января. Он лежал в Елизаветинской больнице с 6 января. По словам Смородинова, сейчас Краско находится в бодром настроении. 

Иван Краско родился 23 сентября 1930 г., ему 92 года. Краско снялся в более чем 200 фильмах, в том числе в кинокартинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и др. С 1965 г. Краско играет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте, сейчас он задействован в двух спектаклях: «Я вернулся в мой город» и «Утоли моя печали…». В 1992 г. он получил звание народного артиста России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных