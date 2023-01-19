Актера Ивана Краско выписали из больницы после инсульта

Иван Краско родился 23 сентября 1930 г., ему 92 года. Краско снялся в более чем 200 фильмах, в том числе в кинокартинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и др. С 1965 г. Краско играет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте, сейчас он задействован в двух спектаклях: «Я вернулся в мой город» и «Утоли моя печали…». В 1992 г. он получил звание народного артиста России.