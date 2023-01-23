ТАСС: в Подмосковье на одном из заводов произошел взрыв

В региональном управлении МЧС, в свою очередь, пояснили, что инцидент произошел из-за вспышки алюминиевой пыли. На сайте МЧС сообщается, что информация о возгорании поступила в 10:59, а в 11:23 пожар был локализован на площади 200 кв. м. В ликвидации последствий инцидента принимают участие 20 единиц техники и 64 человека.