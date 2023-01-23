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ТАСС: в Подмосковье на одном из заводов произошел взрыв

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На заводе компании «Молирен» в подмосковном Рошале произошел взрыв, сообщили в экстренных службах в комментарии ТАСС. Предприятие специализируется на гидрометаллургии, пирометаллургии и органической химии.

«На заводе компании ООО "Молирен" в Рошале произошел хлопок», – сказали там.

В региональном управлении МЧС, в свою очередь, пояснили, что инцидент произошел из-за вспышки алюминиевой пыли. На сайте МЧС сообщается, что информация о возгорании поступила в 10:59, а в 11:23 пожар был локализован на площади 200 кв. м. В ликвидации последствий инцидента принимают участие 20 единиц техники и 64 человека.

ООО «Молирен», согласно информации на сайте предприятия, специализируется на гидрометаллургической переработке жаропрочных сплавов с получением рениевой кислоты, перрената аммония, оксидов и гидроксидов никеля и кобальта, а также осуществляет производство ферромолибдена, феррованадия, феррониобия и др.

В декабре произошел пожар площадью 200 кв. м на территории машиностроительного завода «Звезда». Кроме того, 12 декабря пожар возник на территории торгового центра «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, позже огонь перекинулся на весь ТЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных