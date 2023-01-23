Окончившие в 2022 году вузы в новых регионах получат дипломы российского образца
Выпускники, окончившие в 2022 г. вузы в четырех новых регионах России, но не получившие документ об окончании обучения, смогут получить дипломы российского образца, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
«Граждане России, которые в 2022 г. окончили вузы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, успешно прошли государственную итоговую аттестацию, но не получили документ об окончании обучения, смогут претендовать на дипломы российского образца. При этом для них предусмотрены особые условия прохождения государственной итоговой аттестации», – говорится в сообщении.
Кроме того, студенты, которые обучались в вузах на новых территориях, смогут продолжить обучение в российских университетах. Для тех из них, кто прервал обучение или же был отчислен, срок обучения увеличат не более чем на один год.
Абитуриенты, которые будут поступать на бакалавриат или специалитет в вузы новых регионов, должны будут сдать вступительные испытания вуза либо предоставить результаты ЕГЭ.
Президент РФ Владимир Путин 13 ноября 2022 г. поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР с военной службы. Спустя пять дней врио глав ДНР и ЛНР подписали соответствующие указы. Согласно документам, с военной службы должны быть демобилизованы студенты, которые обучаются по очной и заочной формам обучения.