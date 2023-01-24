В Кремле заявили о заинтересованности в возвращении IT-специалистов
IT-специалисты являются ценными кадрами для России, Кремль заинтересован в создании необходимых условий для их возвращения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв бизнесмена Владимира Потанина не вводить ограничения для уехавших из России айтишников.
«Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия»,
Песков назвал IT-специалистов «редкими ценными кадрами» и добавил, что российские власти должны работать над тем, чтобы айтишники продолжали работать в отечественных компаниях.
Накануне, 23 января, президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения. Он отметил, что большинство уехавших из страны программистов продолжают работать на российскую экономику, производя продукт, которого «катастрофически не хватает». По мнению Потанина, в случае введения ограничений, IT-специалисты перейдут на работу в зарубежные компании.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд айтишников из России, также выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.
В январе газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ. В то же время рассматривается возможность повышения НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.