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В Кремле заявили о заинтересованности в возвращении IT-специалистов

Ведомости

IT-специалисты являются ценными кадрами для России, Кремль заинтересован в создании необходимых условий для их возвращения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв бизнесмена Владимира Потанина не вводить ограничения для уехавших из России айтишников. 

«Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия», 

Песков назвал IT-специалистов «редкими ценными кадрами» и добавил, что российские власти должны работать над тем, чтобы айтишники продолжали работать в отечественных компаниях.

Накануне, 23 января, президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения. Он отметил, что большинство уехавших из страны программистов продолжают работать на российскую экономику, производя продукт, которого «катастрофически не хватает». По мнению Потанина, в случае введения ограничений, IT-специалисты перейдут на работу в зарубежные компании.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд айтишников из России, также выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.

В январе газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ. В то же время рассматривается возможность повышения НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных