Комитет Госдумы одобрил законопроект о 10 лет лишения свободы за угрозы коллекторов

Законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму 29 июня 2022 г. В первом чтении документ был принят 10 ноября. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы должно защитить граждан РФ и их семьи от «преследования со стороны выбивателей долгов».