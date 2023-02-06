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Комитет Госдумы одобрил законопроект о 10 лет лишения свободы за угрозы коллекторов

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для коллекторов, которые угрожают жизням должников, и рекомендовал принять документ во втором чтении, пишут «РИА Новости».

Поправки, согласно которым коллектор будет привлекаться к уголовной ответственности, если начнет угрожать должникам и шантажировать их личной информацией, вносятся в УК РФ и ст. 150 и 151 уголовно-процессуального кодекса.

Законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму 29 июня 2022 г. В первом чтении документ был принят 10 ноября. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы должно защитить граждан РФ и их семьи от «преследования со стороны выбивателей долгов».

Согласно инициативе, в случае угроз в адрес должников коллекторам может грозить от 300 000 до 500 000 руб. штрафа. Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Срок может увеличиться до 10 лет лишения свободы, если закон нарушит «организованная группа». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных