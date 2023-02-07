В 2022 году россияне совершили свыше 23 млн поездок за рубеж

С целью туризма граждане РФ совершили 6,9 млн зарубежных поездок. Больше всего таких поездок выпало на III квартал – 2,4 млн. Отмечается, что в I и II кварталах за рубеж выехало почти одинаковое количество туристов – 1,17 млн и 1,16 млн соответственно. В IV квартале выехало 2,15 млн человек.