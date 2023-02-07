В 2022 году россияне совершили свыше 23 млн поездок за рубеж
В 2022 г. россияне совершили 23,2 млн поездок за границу, передает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Погранслужбы ФСБ России.
С целью туризма граждане РФ совершили 6,9 млн зарубежных поездок. Больше всего таких поездок выпало на III квартал – 2,4 млн. Отмечается, что в I и II кварталах за рубеж выехало почти одинаковое количество туристов – 1,17 млн и 1,16 млн соответственно. В IV квартале выехало 2,15 млн человек.
Популярными направлениями для отдыха в 2022 г. стали Турция (3,7 млн поездок), Объединенные Арабские Эмираты (909 700 поездок), Египет (761 500), Армения (295 700), Таиланд (171 400), Узбекистан (131 600), Казахстан (113 300), Мальдивы (94 500), Азербайджан (92 700) и Доминикана (76 100).
Общее число поездок за границу в 2022 г. увеличилось на 2 млн по сравнению с предыдущим годом. Лидирующие позиции среди направлений выезда со всеми целями заняли Турция (4,8 млн поездок), Абхазия (4,2 млн), Казахстан (2,7 млн), ОАЭ (1,2 млн) и Египет (947 000).