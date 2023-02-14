Число работающих пенсионеров в России упало до минимума 2004 года

Общее число пенсионеров, которые состоят на учете в СФР, на 1 января 2023 г. составило 41,78 млн человек. За год их количество снизилось на 0,6%, или на 232 000 человек. Это в четыре раза меньше, чем в 2021 г., когда в пандемию коронавируса скончались 970 000 человек.