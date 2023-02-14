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Общество

Число работающих пенсионеров в России упало до минимума 2004 года

Ведомости

Число работающих пенсионеров по итогам 2022 г. уменьшилось почти на 7%, или на 600 000 человек. Сейчас их число составляет 7.9 млн человек – это минимальное значение с 2004 г., когда работать продолжали 7,8 млн человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР). 

Уточняется, что эти данные включают только тех пенсионеров, которые стоят на учете в СФР. Получатели пенсий же в Минобороны России, Следственном комитете и других силовых ведомствах не учитывались. 

Вместе с тем по итогам года число неработающих пенсионеров выросло на 1% и составило 33,8 млн человек, что говорит о переходе части пенсионеров из одной группы в другую. 

Общее число пенсионеров, которые состоят на учете в СФР, на 1 января 2023 г. составило 41,78 млн человек. За год их количество снизилось на 0,6%, или на 232 000 человек. Это в четыре раза меньше, чем в 2021 г., когда в пандемию коронавируса скончались 970 000 человек. 

Согласно данным СФР, в среднем темпы роста пенсионных выплат превысили инфляцию (11,94%). В частности, страховая пенсия по старости выросла на 14% и составила в среднем 20 600 руб., социальная пенсия — на 18,9% (12 100 руб.), а выплаты по инвалидности — на 13% (12 500 руб.). 

Уточняется, что за прошедший год увеличился разрыв между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Так, к началу 2022 г. разница составляла 3500 руб., а на 1 января 2023 г. разрыв увеличился до 5000 руб. в пользу неработающих. Это связано с тем, что весной прошлого года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 10%. 

По оценке Росстата, инфляция в России в 2022 г. составила 11,94%. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% к декабрю 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных