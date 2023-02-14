Число работающих пенсионеров в России упало до минимума 2004 года
Уточняется, что эти данные включают только тех пенсионеров, которые стоят на учете в СФР. Получатели пенсий же в Минобороны России, Следственном комитете и других силовых ведомствах не учитывались.
Вместе с тем по итогам года число неработающих пенсионеров выросло на 1% и составило 33,8 млн человек, что говорит о переходе части пенсионеров из одной группы в другую.
Общее число пенсионеров, которые состоят на учете в СФР, на 1 января 2023 г. составило 41,78 млн человек. За год их количество снизилось на 0,6%, или на 232 000 человек. Это в четыре раза меньше, чем в 2021 г., когда в пандемию коронавируса скончались 970 000 человек.
Согласно данным СФР, в среднем темпы роста пенсионных выплат превысили инфляцию (11,94%). В частности, страховая пенсия по старости выросла на 14% и составила в среднем 20 600 руб., социальная пенсия — на 18,9% (12 100 руб.), а выплаты по инвалидности — на 13% (12 500 руб.).
Уточняется, что за прошедший год увеличился разрыв между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Так, к началу 2022 г. разница составляла 3500 руб., а на 1 января 2023 г. разрыв увеличился до 5000 руб. в пользу неработающих. Это связано с тем, что весной прошлого года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 10%.
По оценке Росстата, инфляция в России в 2022 г. составила 11,94%. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% к декабрю 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.