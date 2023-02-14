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Общество

Госдума приняла закон о выплате пенсий в новых регионах

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, следует из данных думской электронной базы. 

Уточняется, что документ устанавливает 10-летний период, в который должен совершиться переход на общероссийский пенсионный возраст в новых регионах. 

Законопроект был подготовлен кабмином и рассмотрен 26 января на заседании правительства, 27 января – на российской трехсторонней комиссии (в нее входят представители правительства, работодателей и профсоюзов). В первом чтении документ был принят 7 февраля. 

Согласно документу, возраст выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается), будет сохранен. При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г., в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта.

В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин говорил, что присоединенные территории бывших областей Украины нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов страны. Он подчеркнул, что в них так же, как и по всей России, появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий. 

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30 сентября 2022 г. Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. По словам президента после подписания документа, жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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