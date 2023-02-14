Госдума приняла закон о выплате пенсий в новых регионах

Согласно документу, возраст выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается), будет сохранен. При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г., в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта.