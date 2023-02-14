Суды в 2022 году прекратили уголовное преследование около 30% бизнесменов
В 2022 г. судьи в России прекратили более четверти уголовных дел в отношении предпринимателей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.
«В прошлом году судами рассмотрено 5,8 тыс. дел этой категории в отношении 6,6 тыс. лиц, осуждено 73%, а в отношении 27% уголовное преследование прекращено судом», – сказал Лебедев на совещании судей. Также он добавил, что мера пресечения в виде лишения свободы была назначена 6% осужденным.
13 февраля в Кремле анонсировали участие президента России Владимира Путина в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. Последний раз президент принимал участие в совещании 9 февраля 2022 г.
Сегодня в рамках совещания глава государства заявил, что важным вопросом сейчас является защита предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и гарантия их безопасности в условиях санкций.
«Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», – отметил Путин