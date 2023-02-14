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Общество

Суды в 2022 году прекратили уголовное преследование около 30% бизнесменов

Ведомости

В 2022 г. судьи в России прекратили более четверти уголовных дел в отношении предпринимателей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

«В прошлом году судами рассмотрено 5,8 тыс. дел этой категории в отношении 6,6 тыс. лиц, осуждено 73%, а в отношении 27% уголовное преследование прекращено судом», – сказал Лебедев на совещании судей. Также он добавил, что мера пресечения в виде лишения свободы была назначена 6% осужденным.

13 февраля в Кремле анонсировали участие президента России Владимира Путина в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. Последний раз президент принимал участие в совещании 9 февраля 2022 г.

Сегодня в рамках совещания глава государства заявил, что важным вопросом сейчас является защита предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и гарантия их безопасности в условиях санкций. 

«Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», – отметил Путин

Ранее по теме: В Кремле анонсировали участие Путина в ежегодном совещании судей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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