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МЧС сообщило о возвращении российских спасателей из Турции в Москву

Ведомости

Российские спасатели, работавшие после землетрясений в Турции, вернулись в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

«Самолеты МЧС России приземлились в Москве с группировкой спасателей и врачей на борту», — говорится в сообщении. 

В ведомстве уточнили, что помощь Турции с 7 февраля оказывали 150 спасателей. В аэропорту их встретили под патриотические композиции, которые исполнил оркестр МЧС. 

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. 14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 35 418 погибших.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию. 14 февраля руководитель МЧС Александр Куренков сообщил о завершении поисково-спасательной операции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных