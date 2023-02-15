МЧС сообщило о возвращении российских спасателей из Турции в Москву

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию. 14 февраля руководитель МЧС Александр Куренков сообщил о завершении поисково-спасательной операции.