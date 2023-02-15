МЧС сообщило о возвращении российских спасателей из Турции в Москву
Российские спасатели, работавшие после землетрясений в Турции, вернулись в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Самолеты МЧС России приземлились в Москве с группировкой спасателей и врачей на борту», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что помощь Турции с 7 февраля оказывали 150 спасателей. В аэропорту их встретили под патриотические композиции, которые исполнил оркестр МЧС.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. 14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 35 418 погибших.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию. 14 февраля руководитель МЧС Александр Куренков сообщил о завершении поисково-спасательной операции.