В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано сегодня утром на озере Байкал, сообщило управление МЧС по Иркутской области в своем Telegram-канале.
«В Иркутской области в 10:35 зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал, в 18 км от Большого Голоустного. 5,9 баллов в эпицентре», – говорится в сообщении.
В Иркутске ощущались толчки магнитудой 3 балла. В результате происшествия никто не пострадал, какие-либо разрушения не зафиксированы. В МЧС также призвали жителей региона доверять только официальной информации, напомнив, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения.
14 февраля на юге от Новокузнецка в Кемеровской области зафиксировали три подземных толчка магнитудой от 3,1 до 4,1. 13 февраля Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 балла в районе Курильских островов. Тогда эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На ближайшем острове Итуруп подземные толчки не ощущались