В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

14 февраля на юге от Новокузнецка в Кемеровской области зафиксировали три подземных толчка магнитудой от 3,1 до 4,1. 13 февраля Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 балла в районе Курильских островов. Тогда эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На ближайшем острове Итуруп подземные толчки не ощущались