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В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано сегодня утром на озере Байкал, сообщило управление МЧС по Иркутской области в своем Telegram-канале.

«В Иркутской области в 10:35 зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал, в 18 км от Большого Голоустного. 5,9 баллов в эпицентре», – говорится в сообщении.

В Иркутске ощущались толчки магнитудой 3 балла. В результате происшествия никто не пострадал, какие-либо разрушения не зафиксированы. В МЧС также призвали жителей региона доверять только официальной информации, напомнив, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения.

14 февраля на юге от Новокузнецка в Кемеровской области зафиксировали три подземных толчка магнитудой от 3,1 до 4,1. 13 февраля Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 балла в районе Курильских островов. Тогда эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На ближайшем острове Итуруп подземные толчки не ощущались

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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