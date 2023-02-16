Сергей Фургал обжаловал приговор

Фургала задержали 9 июля 2020 г. в Хабаровске, после чего он был доставлен в Москву. С того времени он содержался под стражей в СИЗО «Лефортово». Он занимал должность губернатора Хабаровского края в 2018-2020 гг. После отправки в следственный изолятор, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала, а новым губернатором региона стал Михаил Дегтярев, в должность он вступил в сентябре 2021 г.