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Сергей Фургал обжаловал приговор

Ведомости

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал приговор – он просит его отменить и отправить на новое рассмотрение в ином составе суда. Об этом сообщил его адвокат Александр Старцев.

«Апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда Фургал вчера подал из СИЗО в письменном варианте. Он просит приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда», – рассказал Старцев (цитата по ТАСС). Он добавил, что половина адвокатов экс-губернатора и других фигурантов также обжаловали приговор и просят его отменить.

10 февраля Люберецкий городской суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме него также был вынесен приговор Марату Кадырову, Андрею Палей и Андрею Карепову: их приговорили от 9,5, 17 и 21 году лишения свободы.

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По версии следствия, в 2004-2005 гг. Фургал организовал преступную группу, члены которой убили предпринимателя Евгения Зорю и делового партнера экс-губернатора Хабаровского края Олега Булатова. Помимо этого, группа покушалась на убийство бизнесмена Александра Смольского. В тот момент Фургал имел бизнес по сбору и перепродажи металлолома. По данным Следственного комитета, мотивом преступлений стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

Фургала задержали 9 июля 2020 г. в Хабаровске, после чего он был доставлен в Москву. С того времени он содержался под стражей в СИЗО «Лефортово». Он занимал должность губернатора Хабаровского края в 2018-2020 гг. После отправки в следственный изолятор, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала, а новым губернатором региона стал Михаил Дегтярев, в должность он вступил в сентябре 2021 г.

11 июля 2020 г. в Хабаровске начались протесты с требованиями освободить экс-губернатора. Митинги проходили ежедневно и полностью завершились в начале 2021 г. В мэрии сообщили, что за время проведения митингов участникам было выписано штрафов более чем на 3,5 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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