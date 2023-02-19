Минпросвещения России решило проводить «Разговоры о важном» для родителей
Минпросвещения России приняло решение о проведении курса «Разговоры о важном» и для родителей, заявил глава министерства Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования. Об этом пишет ТАСС.
«Мы приняли решение, чтобы «Разговоры о важном» были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно – такая системная работа», – сказал Кравцов.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что формат таких уроков необходимо обсудить с родителями. «У родителей было много вопросов и по форме, и по содержанию «Разговоров о важном». Надеюсь, на многие из них они вскоре смогут найти ответы», – написала депутат в своем Telegram-канале.
«Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Занятия проходят с начала учебного года 2022 г. каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.
Первый урок в рамках «Разговоров о важном» прошел 5 сентября, его посвятили Дню знаний. Следующее занятие «Наша страна — Россия» состоялось 12 сентября. Ранее в программе этого урока упоминалось обсуждение спецоперации России на Украине с учениками 5-7 классов. Однако позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине.
Позже глава Минпросвещения России Сергей Кравцов уточнил, что тему спецоперации не исключили из «Разговоров о важном». По словам министра, обсуждение спецоперации распределили по внеурочным занятиям в течение всего учебного года.
Как сообщало Минпросвещения со ссылкой на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), внеурочная деятельность считается частью образовательных программ. В связи с этим министерство подчеркнуло, что школьники обязаны «посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия».