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В Минпросвещения подчеркнули обязательность посещения «Разговоров о важном»

Ведомости

Уроки «Разговоры о важном» являются обязательными для посещения, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения России. 

Ведомство ссылается на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), согласно которому внеурочная деятельность считается частью образовательных программ. В связи с этим министерство подчеркнуло, что школьники обязаны «посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия». 

С этого учебного года в школах проводятся внеурочные занятия каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России. В начале сентября опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 77% россиян одобряют эту инициативу.

Первый урок в рамках «Разговоров о важном» прошел 5 сентября, его посвятили Дню знаний. Следующее занятие «Наша страна — Россия» состоялось 12 сентября. Ранее в программе этого урока упоминалось обсуждение спецоперации России на Украине с учениками 5-7 классов. Однако позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине. 

Позже глава Минпросвещения России Сергей Кравцов уточнил, что тему СВО не исключили из «Разговоров о важном». По словам министра, обсуждение спецоперации распределили по внеурочным занятиям в течение всего учебного года. 

Предыдущие «Разговоры о важном» состоялись 19 сентября. С обучающимися поговорили о деятельности российского ученого Константина Циолковского. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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