В Минпросвещения подчеркнули обязательность посещения «Разговоров о важном»

С этого учебного года в школах проводятся внеурочные занятия каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России. В начале сентября опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 77% россиян одобряют эту инициативу.