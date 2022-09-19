В Минпросвещения подчеркнули обязательность посещения «Разговоров о важном»
Уроки «Разговоры о важном» являются обязательными для посещения, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения России.
Ведомство ссылается на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), согласно которому внеурочная деятельность считается частью образовательных программ. В связи с этим министерство подчеркнуло, что школьники обязаны «посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия».
С этого учебного года в школах проводятся внеурочные занятия каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России. В начале сентября опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 77% россиян одобряют эту инициативу.
Первый урок в рамках «Разговоров о важном» прошел 5 сентября, его посвятили Дню знаний. Следующее занятие «Наша страна — Россия» состоялось 12 сентября. Ранее в программе этого урока упоминалось обсуждение спецоперации России на Украине с учениками 5-7 классов. Однако позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине.
Позже глава Минпросвещения России Сергей Кравцов уточнил, что тему СВО не исключили из «Разговоров о важном». По словам министра, обсуждение спецоперации распределили по внеурочным занятиям в течение всего учебного года.
Предыдущие «Разговоры о важном» состоялись 19 сентября. С обучающимися поговорили о деятельности российского ученого Константина Циолковского.
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