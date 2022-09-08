Более 70% россиян положительно восприняли еженедельное поднятие флага в школах

Также Кравцов сообщил, что первые уроки в школах России по понедельникам, начиная с 5 сентября, будут посвящены классному часу в рамках «Разговоров о важном». На таких уроках будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.