Более 70% россиян положительно восприняли еженедельное поднятие флага в школах
Большинство россиян (77%) одобряют то, что каждая неделя в школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения государственного гимна, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». При этом 10% восприняли это негативно, а 13% затруднились ответить.
«Основные аргументы в пользу поддержки нововведения в школах: «патриотизм должен с детства взращиваться», «ты живешь в стране, должен знать, как выглядят флаг и гимн», «это хорошее явление», «так было в СССР». Негативное отношение объясняется, как правило, тем, что это «бессмысленная трата времени» и «часть нынешней политической пропаганды», — сказано в сообщении.
С нового учебного года все школы в обязательном порядке начали исполнять российский гимн и поднимать государственный флаг в начале каждой учебной недели. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей.
Также Кравцов сообщил, что первые уроки в школах России по понедельникам, начиная с 5 сентября, будут посвящены классному часу в рамках «Разговоров о важном». На таких уроках будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.