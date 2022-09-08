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Общество

Более 70% россиян положительно восприняли еженедельное поднятие флага в школах

Ведомости

Большинство россиян (77%) одобряют то, что каждая неделя в школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения государственного гимна, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». При этом 10% восприняли это негативно, а 13% затруднились ответить. 

«Основные аргументы в пользу поддержки нововведения в школах: «патриотизм должен с детства взращиваться», «ты живешь в стране, должен знать, как выглядят флаг и гимн», «это хорошее явление», «так было в СССР». Негативное отношение объясняется, как правило, тем, что это «бессмысленная трата времени» и «часть нынешней политической пропаганды», — сказано в сообщении.

С нового учебного года все школы в обязательном порядке начали исполнять российский гимн и поднимать государственный флаг в начале каждой учебной недели. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей.

Также Кравцов сообщил, что первые уроки в школах России по понедельникам, начиная с 5 сентября, будут посвящены классному часу в рамках «Разговоров о важном». На таких уроках будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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