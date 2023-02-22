В Госдуме предложили разрешить отцам направлять маткапитал на накопительную пенсию

Вместе с тем, по ее словам, у отцов есть те же самые права на использование средств маткапитала, как и у матери. В частности, они могут потратить его на улучшение жилищных условий, образование детей, помощь детям с инвалидностью, а также на формирование накопительной пенсии мамы. Однако из-за того, что последняя выплата называется пенсией матери, отцы не могут претендовать на это право. «Логично им его вернуть», – подчеркнула Буцкая.