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Общество

В Госдуме предложили разрешить отцам направлять маткапитал на накопительную пенсию

Ведомости

Правительство поддержало законопроект, который разрешает отцам направлять маткапитал на получение накопительной пенсии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект заключения кабмина.

Уточняется, что до сих пор такая возможность была только у матерей. «Сегодня закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла или лишена родительских прав, или если, например, мужчина один усыновил ребенка», — сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая принимала участие в разработке законопроекта. 

Вместе с тем, по ее словам, у отцов есть те же самые права на использование средств маткапитала, как и у матери. В частности, они могут потратить его на улучшение жилищных условий, образование детей, помощь детям с инвалидностью, а также на формирование накопительной пенсии мамы. Однако из-за того, что последняя выплата называется пенсией матери, отцы не могут претендовать на это право. «Логично им его вернуть», – подчеркнула Буцкая.

Документ был внесен в Госдуму осенью 2022 г., но пока в первом чтении не рассматривался. В проекте заключения правительства уточняется, что кабмин поддержит законопроект, если в нем будет доработано финансово-экономическое обоснование. Предполагается, что с принятием документа увеличится число получателей пенсии.

Как отметил член президиума Союза отцов, эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук, этот законопроект не потребует дополнительных средств из бюджета, поскольку круг потенциальных получателей маткапитала останется прежним, а заявление на накопительную пенсию сможет подать только один из родителей. Он подчеркнул важность этой меры на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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Накануне, 21 февраля, глава государства сообщил, что маткапитал будет распространен на новые регионы. Выплаты получат семьи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, имеющие детей, родившихся с 2007 г.

С 2022 г. после принятия Госдумой поправок сертификат на материнский капитал могут также получить мужчины, которые в одиночку воспитывают детей от умерших матерей, которые не имели российского гражданства. Но дети в таком случае должны быть гражданами России. С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г. и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго –775 600 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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