Семьи из новых регионов получат материнский капитал

Семьи из новых регионов получат материнский капиталВладимир Путин пообещал распространить выплаты на детей, родившихся с 2007 года
Материнский капитал в России распространят на новые регионы, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Выплаты получат семьи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, имеющие детей, родившихся с 2007 г. С этого года начала действовать программа по всей России.
Материнский капитал – государственная программа поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. На материнский капитал могут претендовать:
- женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей с 1 января 2007 г.;
С 2007 г. программа распространялась только на семьи, где был рожден или усыновлен второй и последующие дети. В 2020 г. на сертификат после изменений в законе смогли претендовать семьи, которые усыновили или в которых родился первый ребенок. Также с 2020 г. сертификат на маткапитал оформляется автоматически – уведомление о выдаче сертификата приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги».
С 2022 г. после принятия Госдумой поправок сертификат на материнский капитал могут также получить мужчины, которые в одиночку воспитывают детей от умерших матерей, которые не имели российского гражданства. Но дети в таком случае должны быть гражданами России. С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г., и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго –775 600 руб.
В начале февраля 2023 г. глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла законопроект о возможности расходовать средства маткапитала на покупку автомобиля, при этом депутат предложила потратить деньги на машину российского производства – она должна быть новой и в течение трех лет с момента покупки ее нельзя будет продать.
Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№256 ФЗ) предусмотрены следующие возможные направления трат материнского капитала:
оплата обучения любого из детей в семье (либо сразу нескольких детей) в образовательном учреждении любого уровня, как детского сада, так и вуза;
улучшение жилищных условий: покупка квартиры, дома, либо можно направить средства на ипотеку, но маткапитал нельзя использовать, если помещение не имеет статус жилого или признано аварийным. Потратить средства сертификата на ремонт на сегодняшний день нельзя лишь на проведение реконструкции дома, но в 2021 г. Путин предложил «подумать» о таком варианте, заметив, что «критерии размыты» и «не будут ли деньги истрачены впустую»;
формирование накопительной части пенсии матери;
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов;
ежемесячная выплата для семей, у которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 г., а также среднедушевой доход составляет не выше двух прожиточных минимумов;
материнский капитал нельзя получить в виде наличных денег.
В конце 2022 г. президент поручил правительству подготовить соцэкономическую программу развития присоединенных регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и ввести общероссийские стандарты социального обеспечения. В частности, он упомянул о том, что на новых территориях материнский капитал получат нуждающиеся семьи, а также пообещал рост пенсий. В начале года более 14 240 семей, проживающих на присоединенных территориях, воспользовались правом на материнский капитал, мероприятия реализуются в полном объеме сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после одного из первых совещаний президента с правительством.