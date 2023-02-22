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ФСБ сообщила о задержании пятерых сборщиков средств для террористов в Сирии

Ведомости

ФСБ России задержала пятерых пособников «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России), которые собирали средства для боевиков в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что граждан задержали в Москве, Кировской и Пензенской областях. Против них возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие терроризму). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

«Установлено, что задержанные, разделяя идеологию международной террористической организации и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики», — сообщает ФСБ.

Полученные деньги террористы тратили на покупку вооружения, транспорта и амуниции. В ведомстве добавили, что в ходе обысков у задержанных изъяли средства коммуникации, платежные инструменты и другие документы, которые указывают на их противоправную деятельность.

Ранее сегодня ФСБ также сообщила о задержании в Кабардино-Балкарии членов преступной группировки, которые были причастны к торговле людьми. Против них возбуждены дела об организации и вовлечении в занятие проституцией, а также торговле людьми.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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