Мишустин поручил скорректировать законодательство по высшему образованию
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил скорректировать законодательство по высшему образованию в короткие сроки. Об этом сообщил ТАСС.
«Надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе», – сказал премьер-министр. Он также попросил кабинет министров в короткие сроки «вместе с законодателями скорректировать существующую нормативную базу».
Ранее сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в российских университетах разработают новые программы образования от четырех до шести лет. По его словам, «пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России», поэтому больше не отвечает интересам России.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил об окончательном отказе от Болонской системы образования. По его словам, российскому образованию нужно вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, а также нужен «синтез того лучшего, что было в советской системе».