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Мишустин поручил скорректировать законодательство по высшему образованию

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил скорректировать законодательство по высшему образованию в короткие сроки. Об этом сообщил ТАСС.

«Надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе», – сказал премьер-министр. Он также попросил кабинет министров в короткие сроки «вместе с законодателями скорректировать существующую нормативную базу».

Ранее сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в российских университетах разработают новые программы образования от четырех до шести лет. По его словам, «пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России», поэтому больше не отвечает интересам России.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил об окончательном отказе от Болонской системы образования. По его словам, российскому образованию нужно вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, а также нужен «синтез того лучшего, что было в советской системе».

Ранее по теме: Анонсированная президентом реформа образования: что изменится

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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