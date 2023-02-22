Мишустин поручил скорректировать законодательство по высшему образованию

Ранее сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в российских университетах разработают новые программы образования от четырех до шести лет. По его словам, «пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России», поэтому больше не отвечает интересам России.