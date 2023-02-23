В Таджикистане на границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,2
В Таджикистане на границе с КНР утром 23 февраля произошло землетрясение магнитудой около 7,2 на глубине 10 км, сообщило китайское государственное телевидение CCTV со ссылкой на Китайский сетевой центр землетрясений.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 82 км от границы с Китаем и сильно ощущался в некоторых районах западного китайского региона Синьцзян, передает Reuters со ссылкой на CCTV.
По данным госсми, управление железных дорог Синьцзяна остановило движение пассажирских поездов на участке Аксу – Кашгар Южно-Синьцзянской железной дороги, а местные власти после землетрясения осматривают мосты, туннели и сигнальное оборудование. Сообщений о пострадавших не поступало.
22 февраля «Sputnik Таджикистан» сообщил, что в Душанбе, Худжанде и Бохтаре проверят сейсмостойкость высоток. По словам источника агентства, в ходе проверки специальная комиссия оценит «соблюдение норм и правил градостроительства, технических регламентов о качестве работ и строительных материалов». Помимо этого проверяющие оценят сейсмостойкость строящихся многоквартирных жилых домов, особое внимание уделят домам, возведенным в 2018-2022 гг.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным толчком стал с магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок с 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В результате произошедшего погибли более 43 000 человек. 20 февраля на границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение.