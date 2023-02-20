На границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение
На границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксировали в девяти км от Антакьи в Турции и 75 км от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине 2 км. Телеканал CNN Turk передавал, что землетрясение также затронуло турецкую провинцию Хатай.
Агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции передает, что магнитуда землетрясения составила 6,4.
Позже управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции рассказало о том, что в стране произошло еще одно землетрясение в провинции Хатай магнитудой 5,8. По информации турецких СМИ, новые землетрясения уже привели к разрушениям, их масштаб уточняется.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок в 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны.
В результате произошедшего повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Они находятся в аварийном состоянии, и их необходимо срочно снести. Позже стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.
В результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции погибли 41 156 человек.