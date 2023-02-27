Умер российский политолог Глеб Павловский
Российский политолог, сооснователь «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля после тяжелой болезни на 72-м году жизни, сообщил «Ведомостям» его друг, профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский.
О смерти Павловского также сообщил галерист Марат Гельман (внесен в реестр СМИ – иноагентов) в соцсетях.
Павловский родился в 1952 г. в Одессе, окончил истфак Одесского госуниверситета. В 1995 г. он учредил «Фонд независимой политики» (переименован в фонд эффективной политика), который в 2000 г. участвовал в президентской кампании Владимира Путина, после чего выступал в роли консультанта администрации президента. Во время сотрудничества с АП работал с замглавы администрации Владиславом Сурковым, разработал концепцию молодежного движения «Наши».
В 2011 г. АП расторгла контракт с ФНП. После этого Павловский стал придерживаться оппозиционных взглядов.