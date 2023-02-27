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Умер российский политолог Глеб Павловский

Ведомости

Российский политолог, сооснователь «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля после тяжелой болезни на 72-м году жизни, сообщил «Ведомостям» его друг, профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский.

О смерти Павловского также сообщил галерист Марат Гельман (внесен в реестр СМИ – иноагентов) в соцсетях.

Павловский родился в 1952 г. в Одессе, окончил истфак Одесского госуниверситета. В 1995 г. он учредил «Фонд независимой политики» (переименован в фонд эффективной политика), который в 2000 г. участвовал в президентской кампании Владимира Путина, после чего выступал в роли консультанта администрации президента. Во время сотрудничества с АП работал с замглавы администрации Владиславом Сурковым, разработал концепцию молодежного движения «Наши».

В 2011 г. АП расторгла контракт с ФНП. После этого Павловский стал придерживаться оппозиционных взглядов.

Ранее по теме: Администрация президента не будет возобновлять контракт с Павловским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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