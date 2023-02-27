ТАСС сообщил о проверке аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу «Сети»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их данным, по этому делу проверяют бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, осужденного ранее на шесть лет колонии по делу о хулиганстве.
По словам источника агентства, часть ранее осужденных фигурантов по делу «Сети» этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово». Они дали признательные показания и якобы указали на Мифтахова как одного из участников столичной ячейки. Собеседник агентства уточнил, что их показания проходят проверку.
Мифтахов был задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства. 7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).
В середине января 2021 г. Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным и приговорил его к шести годам колонии. Двух других фигурантов дела – Елену Горбань и Андрея Ейкина – приговорили к четырем и двум годам колонии условно. Ейкин полностью признал свою вину, Горбань — частично. По ее словам, она разбила молотком окно офиса «Единой России». Мифтахов не признал вину, назвав уголовное дело против себя сфабрикованным. Во время следствия Мифтахов заявлял о пытках силовиками, об этом факте также заявляли правозащитники. Правоохранители отрицают применение пыток. 21 апреля 2022 г. второй кассационный суд общей юрисдикции снизил срок наказания Мифтахову на три месяца.
«Сеть» была создана в 2016 г. По данным ФСБ, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. В 2019 г. это сообщество было признано террористической организацией и запрещено в России. По версии следствия, участники «Сети» планировали сменить в России государственный строй. Для осуществления своей цели они планировали «насильственные действия» в отношении сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, а также теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 г. В феврале 2020 г. Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Они осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.