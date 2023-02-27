ТАСС сообщил о проверке аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу «Сети»

«Сеть» была создана в 2016 г. По данным ФСБ, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. В 2019 г. это сообщество было признано террористической организацией и запрещено в России. По версии следствия, участники «Сети» планировали сменить в России государственный строй. Для осуществления своей цели они планировали «насильственные действия» в отношении сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, а также теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 г. В феврале 2020 г. Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Они осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.