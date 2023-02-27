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ТАСС сообщил о проверке аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу «Сети»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их данным, по этому делу проверяют бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, осужденного ранее на шесть лет колонии по делу о хулиганстве.

По словам источника агентства, часть ранее осужденных фигурантов по делу «Сети» этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово». Они дали признательные показания и якобы указали на Мифтахова как одного из участников столичной ячейки. Собеседник агентства уточнил, что их показания проходят проверку.

Мифтахов был задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства. 7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

В середине января 2021 г. Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным и приговорил его к шести годам колонии. Двух других фигурантов дела – Елену Горбань и Андрея Ейкина – приговорили к четырем и двум годам колонии условно. Ейкин полностью признал свою вину, Горбань — частично. По ее словам, она разбила молотком окно офиса «Единой России». Мифтахов не признал вину, назвав уголовное дело против себя сфабрикованным. Во время следствия Мифтахов заявлял о пытках силовиками, об этом факте также заявляли правозащитники. Правоохранители отрицают применение пыток. 21 апреля 2022 г. второй кассационный суд общей юрисдикции снизил срок наказания Мифтахову на три месяца.

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«Сеть» была создана в 2016 г. По данным ФСБ, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. В 2019 г. это сообщество было признано террористической организацией и запрещено в России. По версии следствия, участники «Сети» планировали сменить в России государственный строй. Для осуществления своей цели они планировали «насильственные действия» в отношении сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, а также теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 г. В феврале 2020 г. Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Они осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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