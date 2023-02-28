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Общество

В России на 50% вырос спрос на «Виагру»

Ведомости

Спрос на препарат для терапии эректильной дисфункции «Виагра» в России вырос на 50% за три дня после объявления о прекращении поставок лекарственного средства в страну, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Продажи препарата для повышения потенции "Виагра" в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за 3 дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50% в сравнении с 12-14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%», – сообщили агентству в организации.

15 февраля стало известно, что компания-производитель «Виагры» Viatris проинформировала Минпромторг о приостановке поставок лекарственного средства в формате таблеток в Россию в 2022 г.

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В тот же день в ЦРПТ сообщили, что рисков нехватки таких препаратов на российском рынке нет. Уточнялось, что в России сформированы запасы препаратов на основе силденафила. «Объемов, имеющихся на складах производителей и в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении 8 месяцев», – отмечали в ЦРПТ.

По мнению экспертов «Честного знака», за это время поставщики аналогов могут нарастить объемы поставок и заместить «Виагру» в отечественных аптеках своей продукцией.

В ЦРПТ напомнили, что в 2022 г. в России было продано 9,4 млн упаковок препаратов для повешения потенции на сумму 7,3 млрд руб. В среднем на 1000 взрослых мужчин, которые проживают в России, пришлось 168 пачек данных средств. Анализ проводился на основании данных системы «Честный знак» о продажах лекарств в аптеках и информации Росстата о количестве постоянно проживающих жителей. Чаще всего препараты для повышения потенции в 2022 г. покупали в Санкт-Петербурге – 218 упаковок на 1000 взрослых мужчин. Второе место разделили Краснодарский край, Московская область и Камчатский край – 210 упаковок, третье место занимает Москва – 205 упаковок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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