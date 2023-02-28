В России на 50% вырос спрос на «Виагру»

В ЦРПТ напомнили, что в 2022 г. в России было продано 9,4 млн упаковок препаратов для повешения потенции на сумму 7,3 млрд руб. В среднем на 1000 взрослых мужчин, которые проживают в России, пришлось 168 пачек данных средств. Анализ проводился на основании данных системы «Честный знак» о продажах лекарств в аптеках и информации Росстата о количестве постоянно проживающих жителей. Чаще всего препараты для повышения потенции в 2022 г. покупали в Санкт-Петербурге – 218 упаковок на 1000 взрослых мужчин. Второе место разделили Краснодарский край, Московская область и Камчатский край – 210 упаковок, третье место занимает Москва – 205 упаковок.