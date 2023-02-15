В РФ нет рисков дефицита средств для потенции из-за приостановки поставок «Виагры»

«Объемов, имеющихся на складах производителей и в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении 8 месяцев», – уточнили в ЦРПТ. По мнению экспертов «Честного знака», за это время поставщики аналогов могут нарастить объемы поставок и заместить «Виагру» в отечественных аптеках своей продукцией. В ЦРПТ отметили, что Минпромторг уже поддержал проект по организации и проведению клинических исследований отечественного аналога «Виагры».