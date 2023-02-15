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Общество

В РФ нет рисков дефицита средств для потенции из-за приостановки поставок «Виагры»

Ведомости

Рисков нехватки препаратов для повышения потенции на основе силденафила на российском рынке нет, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на данные системы маркировки товаров «Честный знак».

Ранее сегодня стало известно, что компания-производитель препарата для терапии эректильной дисфункции «Виагра» (действующее вещество – силденафил) Viatris проинформировала Минпромторг о приостановке поставок лекарственного средства в формате таблеток в Россию в 2022 г.

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В пресс-службе ЦРПТ сообщили, что сейчас в России сформированы запасы препаратов на основе силденафила.

«Объемов, имеющихся на складах производителей и в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении 8 месяцев», – уточнили в ЦРПТ. По мнению экспертов «Честного знака», за это время поставщики аналогов могут нарастить объемы поставок и заместить «Виагру» в отечественных аптеках своей продукцией. В ЦРПТ отметили, что Минпромторг уже поддержал проект по организации и проведению клинических исследований отечественного аналога «Виагры».

В ЦРПТ напомнили, что в 2022 г. в России было продано 9,4 млн упаковок препаратов для повешения потенции на сумму 7,3 млрд руб. В среднем на 1000 взрослых мужчин, которые проживают в России, пришлось 168 пачек данных средств. В ЦРПТ уточнили, что анализ проводился на основании данных системы «Честный знак» о продажах лекарств в аптеках и информации Росстата о количестве постоянно проживающих жителей.

Чаще всего препараты для повышения потенции покупали в Санкт-Петербурге – 218 упаковок на 1000 взрослых мужчин. Второе место разделили Краснодарский край, Московская область и Камчатский край – 210 упаковок, третье место занимает Москва – 205 упаковок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных