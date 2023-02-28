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Общество

В Кремле заявили о необходимости пресечь «ЧВК Редан»

Ведомости

Молодежное движение «ЧВК Редан» является псевдосубкультурой «со знаком минус», которая не несет чего-то хорошего для молодежи, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова спросили, обратили ли в Кремле внимание на это движение и на драки, устраиваемые его участниками.

«Внимание обратили. Естественно, на это нужно реагировать, важно пресекать противоправные действия. Ну и конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», – рассказал он.

Ранее «Ведомости» писали, что с середины февраля полиция задерживает несовершеннолетних участников субкультуры в разных городах за драки. Средний возраст участников «Редана» составляет 13–17 лет. Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.

Ранее по теме: Роскомнадзор проверит публикации о «ЧВК Редан» в интернете

В своих сообществах «ВКонтакте» и Telegram-каналах представители «Редана» публикуют противоречивую информацию о себе и своих целях. Часть участников движения утверждает, что субкультура не пропагандирует насилие, национализм и ненависть. Судя по размещенным в Telegram-каналах декларациям движения, его представители выступают против мигрантов и кавказцев, а также «гопников», к которым они причисляют и футбольных фанатов, отмечал «Коммерсантъ».

Роскомнадзор при этом изучает материалы, связанные с деятельностью новой молодежной субкультуры, они направлены на экспертизу в Росмолодежь. Как пояснил «Ведомостям» представитель РКН, именно Росмолодежь признает запрещенной ту или иную информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, а Роскомнадзор уже на основании этих решений ограничивает доступ к этой информации.

Ранее по теме: В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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