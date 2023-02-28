В Кремле заявили о необходимости пресечь «ЧВК Редан»

В своих сообществах «ВКонтакте» и Telegram-каналах представители «Редана» публикуют противоречивую информацию о себе и своих целях. Часть участников движения утверждает, что субкультура не пропагандирует насилие, национализм и ненависть. Судя по размещенным в Telegram-каналах декларациям движения, его представители выступают против мигрантов и кавказцев, а также «гопников», к которым они причисляют и футбольных фанатов, отмечал «Коммерсантъ».