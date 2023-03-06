В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи, ее работа уже восстановлена. Гусев подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. Он не уточнил, сколько человек находилось на борту. Губернатор также не упомянул о наличии пострадавших.
На видео, опубликованном РБК, видно, как вертолет летит над рекой и цепляется лопастями за провода ЛЭП, после этого он резко замедляется и уходит на посадку.
28 февраля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Ловозеро Мурманской области. На борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров. В СК уточнили, что пять человек получили телесные повреждения, а двоих доставили в областную больницу. Среди возможных причин аварийной посадки следствие рассматривает плохую погоду, техническую неисправность и ошибку пилота.