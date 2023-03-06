В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи, ее работа уже восстановлена. Гусев подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. Он не уточнил, сколько человек находилось на борту. Губернатор также не упомянул о наличии пострадавших.