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В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

Ведомости

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи, ее работа уже восстановлена. Гусев подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. Он не уточнил, сколько человек находилось на борту. Губернатор также не упомянул о наличии пострадавших.

На видео, опубликованном РБК, видно, как вертолет летит над рекой и цепляется лопастями за провода ЛЭП, после этого он резко замедляется и уходит на посадку.

28 февраля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Ловозеро Мурманской области. На борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров. В СК уточнили, что пять человек получили телесные повреждения, а двоих доставили в областную больницу. Среди возможных причин аварийной посадки следствие рассматривает плохую погоду, техническую неисправность и ошибку пилота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных