В Краснодарском крае назвали фейками сообщения об угрозе ракетного удара
Поступившая жителям нескольких городов Краснодарского края информация о якобы угрозе ракетного авиаудара является ложной, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.
«Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара. Это – фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны», – следует из сообщения.
В оперативном штабе Краснодарского края призвали жителей проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти.
Ранее сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Курской области сообщила, что информация о возможном ударе по Курской области не соответствует действительности. Пресс-служба также опубликовала скриншот сообщения с пометкой «фейк», в котором говорится о якобы поступившей информации от МЧС об угрозе удара по Фатежскому району.