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В Краснодарском крае назвали фейками сообщения об угрозе ракетного удара

Ведомости

Поступившая жителям нескольких городов Краснодарского края информация о якобы угрозе ракетного авиаудара является ложной, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара. Это – фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны», – следует из сообщения.

В оперативном штабе Краснодарского края призвали жителей проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти.

Ранее сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Курской области сообщила, что информация о возможном ударе по Курской области не соответствует действительности. Пресс-служба также опубликовала скриншот сообщения с пометкой «фейк», в котором говорится о якобы поступившей информации от МЧС об угрозе удара по Фатежскому району.

Ранее по теме: В МЧС назвали фейком сообщения об угрозе ракетного удара в некоторых регионах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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