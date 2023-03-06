В Краснодарском крае назвали фейками сообщения об угрозе ракетного удара

Ранее сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Курской области сообщила, что информация о возможном ударе по Курской области не соответствует действительности. Пресс-служба также опубликовала скриншот сообщения с пометкой «фейк», в котором говорится о якобы поступившей информации от МЧС об угрозе удара по Фатежскому району.