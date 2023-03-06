МЧС опровергло данные о готовящемся ударе по Курской области
Информация о возможном ударе по Курской области не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram.
«В социальных сетях и системах моментального обмена сообщениями стали распространяться сведения якобы от МЧС России о нанесении удара по одному из районов Курской области. Данная информация является ложной», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также опубликовала скриншот сообщения с пометкой «фейк», в котором говорится о якобы поступившей информации от МЧС об угрозе удара по Фатежскому району.
Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле ВСУ территории в Хомутовском районе. Он отметил, что в результате атаки были повреждены объекты энергоснабжения, обесточено село Искра. Старовойт уточнил, что специалисты приступят к восстановлению света, «как только позволит ситуация».
2 марта в Курской области усилили меры безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок.
В начале февраля в Курской области также бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.