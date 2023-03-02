В Курской области сообщили об усилении мер безопасности на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. Позже в ФСБ сообщили о взятии ситуации в регионе под контроль. В ходе проверки было обнаружено много взрывчатых устройств разного типа. Сейчас идет работа по их разминированию.