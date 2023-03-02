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В Курской области сообщили об усилении мер безопасности на границе с Украиной

Ведомости

Меры безопасности будут усилены в Курской области, такое поручение дал губернатор Роман Старовойт. Об этом сообщила его пресс-секретарь Анастасия Гурина. 

«Учитывая сложную ситуацию в приграничных населенных пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности. В связи с действующим средним уровнем реагирования и желтым уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка», – сказала она (цит. по ТАСС).

Гурина добавила, что особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона. 

Сегодня в Брянскую область проникла группа украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок. Он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, позже сообщил губернатор Александр Богомаз. 

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. Позже в ФСБ сообщили о взятии ситуации в регионе под контроль. В ходе проверки было обнаружено много взрывчатых устройств разного типа. Сейчас идет работа по их разминированию.

В начале февраля в Курской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

Ранее по теме: Президент назвал события в Брянской области терактом. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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