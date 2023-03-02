В Курской области сообщили об усилении мер безопасности на границе с Украиной
Меры безопасности будут усилены в Курской области, такое поручение дал губернатор Роман Старовойт. Об этом сообщила его пресс-секретарь Анастасия Гурина.
«Учитывая сложную ситуацию в приграничных населенных пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности. В связи с действующим средним уровнем реагирования и желтым уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка», – сказала она (цит. по ТАСС).
Гурина добавила, что особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона.
Сегодня в Брянскую область проникла группа украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок. Он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, позже сообщил губернатор Александр Богомаз.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. Позже в ФСБ сообщили о взятии ситуации в регионе под контроль. В ходе проверки было обнаружено много взрывчатых устройств разного типа. Сейчас идет работа по их разминированию.
В начале февраля в Курской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.