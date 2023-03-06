Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года, передает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).
«Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения», – заявили в FIG.
Разбирательство было связано с предполагаемым давлением, которое привело к снятию кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 г. Заявления Винер в СМИ после поражения российской сборной по художественной гимнастике на Олимпийский играх в Токио признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.
В мае прошлого года Винер попала под санкции Латвии, в рамках ограничений ей был запрещен въезд в прибалтийскую республику. Наряду с ней в санкционном списке оказались певец Филипп Киркоров, комики Владимир Винокур и Евгений Петросян. Винер тогда отказалась комментировать запрет на посещение Латвии: «Без комментариев. Спросите лучше у Филиппа Киркорова. Спорить с ними нечего. Мне на это решение наплевать».