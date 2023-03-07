«Яндекс.Еда» начала работать в Узбекистане
Сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов «Яндекс.Еда» вышел на рынок Узбекистана, сообщила пресс-служба компании.
К сервису уже подключено свыше 200 ресторанов и кафе Ташкента. В частности, Oqtepa Lavash, FeedUp, Yaponamama и др. Помимо готовой еды из ресторанов пользователи могут выбирать для доставки товары из магазинов: EcoVkuz, Red Dragon, Hobby Games,GOODVEEN Flowers House и др. Сейчас у пользователей сервиса есть возможность заказать продукты, напитки и цветы. Позже число партнеров и разнообразие ассортимента будет расти, добавили в компании.
В феврале «Яндекс» отчитался за IV квартал и весь 2022 г. Общая выручка компании по итогам года выросла на 46% и составила 521,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 10,8 млрд руб. Выручка группы в IV квартале 2022 г. увеличилась на 49% до 164,8 млрд руб.
Наибольшая часть выручки (39%) пришлась на сегмент «Поиск и Портал». В IV квартале он вырос на 47% год к году и принес компании 69,7 млрд руб. Общая поисковая доля «Яндекса» в IV квартале была на уровне 62,6%, показав рост на 2,4 п. п. год к году. Поисковая доля компании на Android за тот же период выросла до 62%, на iOS — до 48%. Около 68% поисковых запросов в «Яндексе» приходилось на мобильные устройства, уточнили в компании.
В топ-3 сегментов по размеру выручки также вошли «Райдтех» (21%), включающий сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов, и «Электронная коммерция» (17%).