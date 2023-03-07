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«Яндекс.Еда» начала работать в Узбекистане

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Сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов «Яндекс.Еда» вышел на рынок Узбекистана, сообщила пресс-служба компании.

«»Яндекс.Еда» запустилась в Ташкенте под брендом Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси и Армении. Приложение и сайт Yandex Eats доступны в стране на узбекском, английском и русском языках», – следует из пресс-релиза.

К сервису уже подключено свыше 200 ресторанов и кафе Ташкента. В частности, Oqtepa Lavash, FeedUp, Yaponamama и др. Помимо готовой еды из ресторанов пользователи могут выбирать для доставки товары из магазинов: EcoVkuz, Red Dragon, Hobby Games,GOODVEEN Flowers House и др. Сейчас у пользователей сервиса есть возможность заказать продукты, напитки и цветы. Позже число партнеров и разнообразие ассортимента будет расти, добавили в компании.

Зимой 2021 г. «Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, сообщила компания. Общая сумма сделки, о которой объявили в конце августа, составила $1 млрд.

В феврале «Яндекс» отчитался за IV квартал и весь 2022 г. Общая выручка компании по итогам года выросла на 46% и составила 521,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 10,8 млрд руб. Выручка группы в IV квартале 2022 г. увеличилась на 49% до 164,8 млрд руб.

Наибольшая часть выручки (39%) пришлась на сегмент «Поиск и Портал». В IV квартале он вырос на 47% год к году и принес компании 69,7 млрд руб. Общая поисковая доля «Яндекса» в IV квартале была на уровне 62,6%, показав рост на 2,4 п. п. год к году. Поисковая доля компании на Android за тот же период выросла до 62%, на iOS — до 48%. Около 68% поисковых запросов в «Яндексе» приходилось на мобильные устройства, уточнили в компании.

В топ-3 сегментов по размеру выручки также вошли «Райдтех» (21%), включающий сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов, и «Электронная коммерция» (17%).

Ранее по теме: «Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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