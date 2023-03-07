Путин поручил обеспечить наличие наиболее востребованных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу принять меры для обеспечения запасов наиболее востребованных лекарств, включая от ОРВИ. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 24 января.
«Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов, в том числе в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями», – говорится в документе.
Доклад главы ведомств Михаил Мурашко и Денис Мантуров должны подготовить до 1 апреля.
К этому же сроку правительству поручено принять дополнительные меры господдержки организаций, занимающихся разработкой, клиническими исследованиями и производством лекарств. Это необходимо для предотвращения дефицита из-за ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований.
Как писали ранее «Ведомости», в российских аптеках уменьшилось количество самых дешевых лекарств. В фармрознице были представлены 2402 наименования препаратов стоимостью до 50 руб. Это на 41% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020 г., следует из данных DSM Group.
В сентябре 2022 г. фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Сообщалось, что ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения редких и других заболеваний.