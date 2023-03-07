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Экономика

Путин поручил обеспечить наличие наиболее востребованных лекарств

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу принять меры для обеспечения запасов наиболее востребованных лекарств, включая от ОРВИ. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 24 января.

«Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов, в том числе в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями», – говорится в документе.

Доклад главы ведомств Михаил Мурашко и Денис Мантуров должны подготовить до 1 апреля.

К этому же сроку правительству поручено принять дополнительные меры господдержки организаций, занимающихся разработкой, клиническими исследованиями и производством лекарств. Это необходимо для предотвращения дефицита из-за ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований.

Как писали ранее «Ведомости», в российских аптеках уменьшилось количество самых дешевых лекарств. В фармрознице были представлены 2402 наименования препаратов стоимостью до 50 руб. Это на 41% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020 г., следует из данных DSM Group.

В сентябре 2022 г. фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Сообщалось, что ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения редких и других заболеваний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных