Путин поручил обеспечить наличие наиболее востребованных лекарств

Как писали ранее «Ведомости», в российских аптеках уменьшилось количество самых дешевых лекарств. В фармрознице были представлены 2402 наименования препаратов стоимостью до 50 руб. Это на 41% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020 г., следует из данных DSM Group.