Путин 8 марта вручит госнаграды женщинам из разных профессий
Президент России Владимир Путин завтра, 8 марта, примет участие в церемонии награждения выдающихся женщин России из разных профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Глава государства вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга», – сказано в сообщении.
В прошлом году Путин в поздравлении женщин с 8 марта объявил о новых выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет. Президент назвал поддержку семей безусловным приоритетом государства и напомнил о мерах, которые уже действуют в стране. Ежемесячные выплаты от государства установлены для беременных женщин и для семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно.
Завтра, 8 марта, отмечается Международный женский день. В начале недели в Минтруде напомнили, что по этому случаю в среду будет нерабочий день, перенос выходных не предусмотрен. 7 марта является предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час.