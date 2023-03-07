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Путин 8 марта вручит госнаграды женщинам из разных профессий

Ведомости

Президент России Владимир Путин завтра, 8 марта, примет участие в церемонии награждения выдающихся женщин России из разных профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

«Глава государства вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга», – сказано в сообщении. 

В прошлом году Путин в поздравлении женщин с 8 марта объявил о новых выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет. Президент назвал поддержку семей безусловным приоритетом государства и напомнил о мерах, которые уже действуют в стране. Ежемесячные выплаты от государства установлены для беременных женщин и для семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. 

Завтра, 8 марта, отмечается Международный женский день. В начале недели в Минтруде напомнили, что по этому случаю в среду будет нерабочий день, перенос выходных не предусмотрен. 7 марта является предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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