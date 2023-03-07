Путин 8 марта вручит госнаграды женщинам из разных профессий

В прошлом году Путин в поздравлении женщин с 8 марта объявил о новых выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет. Президент назвал поддержку семей безусловным приоритетом государства и напомнил о мерах, которые уже действуют в стране. Ежемесячные выплаты от государства установлены для беременных женщин и для семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно.